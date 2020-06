UFFICIALE – Il calendario dell’Europa League 2019/20: dagli ottavi alla finale

E’ stato appena annunciato il calendario ufficiale dell’Europa League 2019/20 per quanto riguarda le fasi finale del tabellone. Come specificato dalla Uefa, dai quarti in avanti tutti i match saranno ad eliminazione diretta in campo neutro, un solo match in cui si deciderà il destino delle squadre in gara. Per quanto riguarda gli ottavi, invece, per le squadre che non hanno avuto la possibilità di disputare l’andata come Inter-Getafe e Roma-Siviglia, la qualificazione si deciderà in gara unica, mentre per le altre sfide già giocate farà fede il risultato dell’andata calcolato con quello del ritorno.

La partita tra Inter e Getafe, come si può vedere dal calendario in basso, verrà disputata in gara secca il 5/6 agosto in sede ancora da stabilire, ma comunque in Germania in quanto paese designato per la competizione. Così, dopo gli ottavi, si entrerà nel vivo con le final eight, gare singole ad eliminazione diretta da dentro o fuori: quarti di finale (10/11 agosto), semifinale (16/17 agosto) e finale (21 agosto), in programma ad agosto nelle città di Colonia, Duisburg, Düsseldorf e Gelsenkirchen.

EUROPA LEAGUE 2019/20, IL CALENDARIO

Ottavi di finale: 5-6 agosto

Quarti di finale: 10-11 agosto

Semifinali: 16-17 agosto

Finale: 21 agosto