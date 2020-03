UFFICIALE – Nuovo caso di coronavirus in Serie A: Vlahovic positivo al test!

Giornata ancora più buia per il campionato italiano. In seguito nuovo al comunicato ufficiale diffuso dalla Sampdoria sulla positività al coronavirus di quattro calciatori, ecco che arriva pure quello della Fiorentina. Dusan Vlahovic, infatti, si è sottoposto al tampone risultando positivo al Covid-19. Si tratta del primo caso per il club viola, terza società dopo Juventus e Sampdoria a riscontrare un caso di coronavirus all’interno del proprio organico.

Questo l’annuncio sul sito della Fiorentina: “ACF Fiorentina informa che il calciatore Dusan Vlahovic è risultato positivo al test per l’identificazione del Coronavirus – COVID-19, al momento il giocatore è asintomatico e si trova presso la sua abitazione. La Società sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa ad iniziare dal censimento di tutte le persone che hanno avuto contatto con il calciatore”.

