UFFICIALE – Comunicato della Lega Serie A: “Il campionato verrà ripreso ad emergenza conclusa”

E’ stata una giornata molto intensa quest’oggi per la Lega Serie A per via dell’incontro che in video conference ha riunito i membri del consiglio direttivo con i rappresentanti delle società del campionato italiano. E’ stata difatti presa una decisione di comune accordo con il club su quello che potrebbe essere il futuro della Serie A: continuare la sospensione diramata ad inizio settimana fin quando l’emergenza legata al coronavirus non sarà terminata e riprendere campionati e coppe una volta che lo permetteranno le condizioni sanitarie.

Questa la nota ufficiale diffusa sul proprio sito: “La Lega Serie A ha riunito oggi i rappresentanti delle Società in video conference, proseguendo la valutazione, iniziata ieri, dell’impatto del COVID-19 sull’attività sportiva. La posizione della Lega Serie A, condivisa ieri con i Club e seguita da tutte le altre Leghe europee, resta quella di terminare l’attività sportiva concludendo nei prossimi mesi i campionati nazionali, riprendendoli quando le condizioni sanitarie lo permetteranno. A tal fine la Lega Serie A, il cui obiettivo primario in questo momento resta la tutela della salute, ha costituito alcuni gruppi di lavoro che si dedicheranno ad affrontare l’emergenza coronavirus. I tavoli di lavoro, che vedranno la partecipazione di rappresentanti delle Società, riguarderanno tematiche mediche, tecnico-sportive, di rapporti istituzionali e di risk assessment per le Società e per la stessa Lega Serie A”.

