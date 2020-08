UFFICIALE – La stagione dell’Inter riprende il 7 settembre: il comunicato della società

L’Inter ricomincerà la propria stagione il 7 settembre prossimo, come reso noto dalla società nerazzurra sul proprio sito. Ecco, dunque, il comunicato ufficiale: “Sta per prendere il via la stagione 2020/2021: lunedì 7 settembre la squadra si ritroverà al Centro Sportivo Suning in memoria di Angelo Moratti e, nel rispetto delle normative sanitarie vigenti, riprenderà le attività in vista dei primi impegni ufficiali“.

