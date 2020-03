UFFICIALE – Coppa Italia, RINVIATA anche Napoli-Inter

Era nell’aria da qualche ora, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità in seguito alle ultime disposizioni emanate dal prefetto di Napoli: domani sera la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Napoli ed Inter è stata rinviata. In questi istanti infatti è arrivato il comunicato ufficiale da parte della Lega che ha così deciso di non disputare nessuna delle due gare di ritorno della competizione.

Scelta che, come anticipato da Sky Sport 24, è stata presa in questo momento dal prefetto di Napoli Marco Valentini e che, entro pochi minuti, verrà anche ufficializzata dalla Lega calcio con un comunicato.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!