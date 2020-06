UFFICIALE – Coppa Italia, supplementari eliminati per semifinali e finale

Con una nuova delibera approvata nella giornata di oggi, il Consiglio di Lega ha reso ufficiale un’indiscrezione che in realtà circolava già da diversi giorni. Vale a dire che per le due semifinali di Coppa Italia tra Juventus-Milan e Napoli-Inter previste per il 12 e 13 giugno, compresa la finale del 17, non saranno previsti tempi supplementari in caso di parità. Pertanto, qualora la formazione di Antonio Conte dovesse ad esempio vincere al San Paolo per 0-1 (stesso risultato ottenuto dagli azzurri a San Siro) pareggiando dunque i conti rispetto al parziale dell’andata, si andrebbe direttamente ai calci di rigore.

Una scelta condivisa dai club e intrapresa per ridurre al massimo il rischio infortuni, visto il periodo di tempo limitato avuto dalle squadre per prepararsi al nuovo avvio della stagione. Anche in virtù dei tantissimi impegni ravvicinati, prolungare i match di Coppa Italia di ulteriori 30 minuti in caso di parità, sarebbe stato effettivamente uno sforzo fin troppo eccessivo richiesto ai calciatori. Una notizia, questa, che in un certo senso può far sorridere soprattutto l’Inter, che in casa si ritrova uno dei migliori para-rigori di tutta la Serie A come Samir Handanovic.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!