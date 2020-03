Ufficiale – Domani pomeriggio consiglio straordinario FIGC: si va verso sospensione del campionato

È notizia degli ultimi minuti il fatto che il Consiglio straordinario della FIGC si riunirà, nel pomeriggio di domani, per discutere (in conference call) della linea da adottare per fronteggiare l’emergenza-Coronavirus. Secondo le indiscrezioni circolate in queste ore, si andrebbe verso la decisione di sospendere tutti i campionati italiani di calcio.

“Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha convocato per le ore 14 di domani, martedì 10 marzo, un Consiglio Federale straordinario in conference call per affrontare l’emergenza Covid-19. In ottemperanza alle misure adottate dal Governo per l’allerta legata al Coronavirus, al termine del Consiglio non si terrà la consueta conferenza stampa”, recita il comunicato ufficiale diffuso in questi minuti.

