UFFICIALE – Ecco il numero scelto da Eriksen: un passo avanti rispetto al passato

Christian Eriksen è a tutti gli effetti un calciatore dell’Inter. Dopo la nota ufficiale è stato reso noto il numero di maglia che vestirà durante la stagione 2019/20: il calciatore danese ha scelto la maglia numero 24.

Un omaggio a Kobe Bryant? No, il vero motivo principale più che altro sembra focalizzato sulla crescita professionale: il numero che infatti vestiva in casa Tottenham era il 23, e il Danese ha specificato che questo passaggio nel campionato di Serie A è vissuto come un passo in avanti nella proprio crescita professionale.

