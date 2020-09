I sospetti che giravano da diverso tempo sulla terza maglia dell’Inter per la stagione 2020-2021 sono stati confermati!

Come riportato da Footy Headlines nerazzurri di Conte scenderanno in campo con un pezzo di storia vintage, la divisa del 1997/1998, annata della vittoria in finale di Coppa Uefa contro la Lazio! Ecco le prime bellissime immagini:

