UFFICIALE – Europa League, rinviata Inter-Getafe: il comunicato

E’ ufficiale: Inter-Getafe, gara di andata valida per gli ottavi di Europa League è stata rinviata a data da destinarsi. La decisione è arrivata quest’oggi dopo la riunione Uefa a seguito dell’emergenza legata alla diffusione del Covid-19.

Ecco il comunicato ufficiale: “A causa delle restrizioni per i viaggi tra Spagna e Italia imposte ieri dalle autorità spagnole, le successive partite della UEFA Europa League non si svolgeranno come previsto domani, 12 marzo 2020:

Sevilla FC (Spagna) – AS Roma (Italia)

FC Internazionale (Italia) – Getafe CF (Spagna)

Ulteriori decisioni sulle due partite saranno comunicate a tempo debito”.

