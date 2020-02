UFFICIALE – Forte trauma contusivo per Mertens: in dubbio il ritorno in Coppa Italia contro l’Inter

E’ stato ancora una volta protagonista ieri sera con la maglia del Napoli: la rete dell’1-0 è stata di pregevole fattura ed ha permesso alla sua squadra di andare in vantaggio contro il Barcellona nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Dries Mertens ha così raggiunto a quota 121 Marek Hamsik diventando insieme allo slovacco il miglior marcatore di sempre del club.

La serata però non è terminata in maniera positiva per il belga: a seguito di uno scontro con Sergio Busquets Mertens ha riportato – come riportato dagli esami fatti in mattinata – un forte trauma contusivo alla caviglia destra che lo ha costretto ad uscire anzitempo dal calcio. Il belga dunque salterà sicuramente la gara di campionato di sabato contro il Torino ma non solo: è in fortissimo dubbio anche la sua presenza per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!