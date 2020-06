UFFICIALE – Giudice Sportivo, mano pesante su Skriniar: 3 giornate e multa. Squalificato anche Conte

Oltre alla mancata vittoria di ieri sera, l’Inter deve fare i conti con le squalifiche. A tempo praticamente scaduto, Milan Skriniar è stato protagonista di un fallo che gli è costato il secondo giallo e quindi l’espulsione. Subito dopo il cartellino rosso ricevuto, il difensore nerazzurro avrebbe speso parole offensive nei confronti dell’arbitro, che sono state punite con pugno duro da parte del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea: “Doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (una giornata); per avere inoltre, al 47° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, rivolto al Direttore di gara un’espressione offensiva accompagnata da un’esclamazione blasfema”.

Skriniar salterà quindi la gara di domenica contro il Parma, quella successiva in casa contro il Brescia e la trasferta di Bologna, in aggiunta ad una multa di 10 mila euro. Oltre a lui, anche il tecnico Antonio Conte è stato squalificato per il prossimo match. Già diffidato, infatti, ha ricevuto un’ammonizione che lo terrà lontano dalla panchina domenica sera.

