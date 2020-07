UFFICIALE – Hakimi è un nuovo giocatore dell’Inter

Con un colpo da novanta, l’Inter annuncia il suo primo vero rinforzo per la stagione 2020/2021. Operazione da applausi quella dei nerazzurri che si sono assicurati le prestazioni di Achraf Hakimi, esterno classe ’98 di proprietà del Real Madrid ma attualmente in prestito al Borussia Dortmund. Operazione da circa 40 milioni più bonus, che permetterà ad Antonio Conte di poter puntare su un esterno da top class per la fascia destra, risolvendo di fatto l’annoso problema degli esterni che attanaglia l’Inter da anni. L’ufficialità in merito all’acquisto del giocatore è arrivata solo pochi minuti fa, annunciata da questo comunicato del club interista.

IL COMUNICATO DELL’INTER

“Achraf Hakimi è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore marocchino classe 1998, che arriva in nerazzurro a titolo definitivo dal Real Madrid, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025”.

IL COMUNICATO DEL REAL MADRID

“Real Madrid e Inter hanno trovato l’accordo per il trasferimento di Hakimi. Il club vuole ringraziare Achraf per la dedizione, professionalità e comportamento esemplare mostrati da quando è arrivato nella nostra squadra, nel 2006, e gli augura buona fortuna”.

