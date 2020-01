UFFICIALE – Il Barcellona esonera Ernesto Valverde: annunciato Quique Setién

Dopo giorni di intense voci, ora è arrivato anche il comunicato ufficiale: Ernesto Valverde non è più l’allenatore del Barcellona. Il club blaugrana ha comunicato la sua decisione all’ormai ex tecnico, per poi rendere nota la notizia attraverso un comunicato ufficiale diffuso sui propri profili social. Al suo posto è già stato annunciato l’ex allenatore del Betis Siviglia, Quique Setién.

La notizia influenza anche il mondo Inter: l’addio di Valverde, infatti, rischia di far saltare il passaggio di Arturo Vidal in nerazzurro. I rapporti tra i due erano pessimi, motivo per cui una permanenza dell’ex tecnico avrebbe probabilmente portato il cileno ad andarsene. Con l’arrivo di Setién, invece, risulta invece molto più difficile la possibilità che il classe 1987 lasci Barcellona.

