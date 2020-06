UFFICIALE – Inter-Brescia, Romulo non ci sarà: il motivo è di tipo contrattuale

Era l’incognita che tutti conoscevano, quando si è deliberato per far ripartire il calcio professionistico: quella dei contratti in scadenza al 30 giugno 2020, una data incompatibile con il nuovo format della stagione in corso, scombinata dalla pandemia da coronavirus e passata attraverso mesi di decisioni, controdecisioni e dibattiti interni. E a proposito di contratti in scadenza oggi, c’è una novità ufficiale che riguarda il Brescia, ossia l’avversario di domani dell’Inter nella partita in programma per la 29esima giornata di campionato.

Come annunciato dal club delle Rondinelle sul proprio sito ufficiale, infatti, il difensore biancazzurro Daniele Gastaldello ha rinnovato il proprio contratto sino al 31 agosto 2020 – dunque sino a fine stagione – rinunciando alle mensilità di marzo e aprile in cui il campionato è rimasto sospeso. Chi, invece, non ha prolungato il proprio accordo è Romulo, che lascerà scadere a mezzanotte il proprio contratto e che, dunque, non sarà della partita domani contro l’Inter.

