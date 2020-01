UFFICIALE – Inter-Cagliari, arriva la stangata dal Giudice Sportivo per Lautaro e Berni: addio derby

Sono arrivate, dopo due giorni di ‘attesa’, le decisioni del Giudice Sportivo relative al parapiglia finale e alle proteste di Inter-Cagliari, lunch match dell’ultima giornata di campionato disputata a San Siro. L’arbitro Manganiello, in quei concitati momenti, ha espulso Lautaro Martinez (dopo averlo inizialmente ammonito) per proteste esagerate, per poi essere stato assalito da Berni, Conte ed il resto della panchina.

Ecco qui di seguito le squalifiche che colpiranno l’Inter nelle prossime giornate di campionato:

DUE GIORNATE DI SQUALIFICA PER LAUTARO MARTINEZ

DUE GIORNATE DI SQUALIFICA PER TOMMASO BERNI

Per quanto riguarda l’argentino, la squalifica riguarda l’atteggiamento intimidatorio mostrato nei confronti del direttore di gara, urlandogli in faccia frasi in spagnolo; e, successivamente, per aver scagliato con rabbia il pallone mentre abbandonava il terreno di gioco. Il portiere, invece, per essersi rivolto in maniera minacciosa nei confronti dell’arbitro negli spogliatoi, rivolgendo espressioni dal contenuto intimidatorio.

A Lautaro Martinez è stata anche inflitta una multa di 15 mila euro, mentre al club una sanzione di 20 mila euro per l’atteggiamento avuto dai propri tesserati al triplice fischio e per aver impedito il saluto del ‘terzo tempo.

