UFFICIALE – Inter Femminile, grave infortunio al ginocchio per Caterina Fracaros: il comunicato

Brutte notizie per l’Inter Femminile di Attilio Sorbi. Come comunicato attraverso una nota ufficiale diffusa sul sito web della società, “il difensore nerazzurro, Caterina Fracaros, durante l’ultimo match disputato con la Nazionale Italiana U19 al Torneo La Manga, ha riportato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. E’ già in corso la riabilitazione in preparazione all’intervento chirurgico”.

