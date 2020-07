UFFICIALE – Inter-Getafe il 5 agosto alle 21 a Gelsenkirchen

Nel pomeriggio a Nyon è stato effettuato il sorteggio per le gare di Europa League che si disputeranno in campo neutro in Germania. Tutti i match saranno dentro/fuori e sono stati già ufficializzati gli accoppiamenti. La vincente di Inter-Getafe affronterà infatti la vincente di Rangers-Bayer Leverkusen.

Pochi minuti fa è stato pubblicato il pubblicato delle partite ed i nerazzurri saranno impegnati il 5 luglio a Gelsenkirchen all’Arena AufSchalke alle ore 21:00. Gli eventuali quarti di finale sono in programma invece per il 10/11 agosto.

