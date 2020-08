Ufficiale – Inter-Getafe, l’arbitro del match sarà l’inglese Taylor

Sarà il 41enne Anthony Taylor l’arbitro della sfida tra Inter e Getafe di mercoledì 5 agosto. Un profilo piuttosto esperto per gli ottavi di finale di Europa League che in gara secca decideranno l’accesso ai quarti tra la formazione di Antonio Conte e quella di José Bordalás. Squadra arbitrale interamente inglese, completata dagli assistenti Gary Beswick e Adam Nunn. Il quarto uomo sarà invece Chris Kavanagh. Assistenti VAR, Stuart Attwell e Paul Tierney.

In occasione del match che si giocherà all’Arena AufSchalke a Gelsenkirchen, Inter e Getafe potranno contare su un arbitro che in carriera ha diretto oltre 550 partite ufficiali, tra cui la finale di FA Cup vinta dall’Arsenal contro il Chelsea andata in scena pochi giorni fa. I nerazzurri, a differenza degli spagnoli, hano già incrociato ben due volte Taylor sui campi di gioco, collezionando una vittoria in occasione della sfida a San Siro in Champions League contro il Borussia Dortmund per 2-0 il 23 ottobre del 2019, ed esattamente 5 anni prima un pareggio contro il Saint Étienne ai gironi di Europa League il 23 ottobre 2014.

