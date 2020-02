UFFICIALE – Inter-Ludogorets a porte chiuse: il comunicato dei nerazzurri

Dopo il comunicato rilasciato dal Ludogorets, anche l’Inter annuncia importanti novità in merito al prossimo match europeo dei nerazzurri. Come riportato infatti dalla Beneamata, la gara di giovedì in programma a San Siro contro i bulgari, valida per i sedicesimi di finale di Europa League, si giocherà infatti a porte chiuse per i fatti relativi alla diffusione del Coronavirus.

Questo, nel dettaglio, il comunicato rilasciato dal club: “FC Internazionale Milano comunica che, in accordo con l’UEFA e in ossequio alle disposizioni delle autorità sanitarie della Regione Lombardia e del Comune di Milano, il match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra Inter e Ludogorets si disputerà giovedì 27 febbraio alle ore 21.00 a porte chiuse allo stadio Meazza”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!