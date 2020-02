UFFICIALE – Inter-Ludogorets si giocherà a porte chiuse: l’annuncio del club bulgaro

L’ufficialità è arrivata solo pochi minuti fa dai canali social del Ludogorets. Il club bulgaro infatti ha annunciato che il ritorno dei sedicesimi di Europa League in programma contro l’Inter si giocherà a porte chiuse a San Siro. Il tutto sempre in merito alle decisioni prese dopo la diffusione del Coronavirus in territorio italiano. Questo, nel dettaglio, il comunicato del club.

“L’Uefa ha ufficialmente annunciato che la partita di sedicesimi di finale di Europa League in programma per le 21:00 del 27 febbraio si giocherà a porte chiuse a Milano. Ad inizio giornata i nerazzurri hanno inviato una lettera al Ludogorets affermando che le autorità sanitarie in città hanno permesso una gara senza la presenza dei tifosi. L’Uefa inoltre ha segnalato che sta controllando la situazione del Nord-Italia e che annuncerà eventuali cambiamenti in maniera immediata”

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!