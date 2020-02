Ufficiale – Inter-Napoli, biglietti vietati ai residenti in Campania: i dettagli

È arrivato pochi minuti fa il comunicato ufficiale relativo al divieto di vendita dei biglietti di Inter-Napoli ai residenti in Campania in occasione della gara di mercoledì sera in Coppa Italia. Qui di seguito il comunicato di Inter.it con tutti i dettagli sulla vicenda.

“MILANO – FC Internazionale Milano comunica che per l’incontro Inter-Napoli le Autorità di Pubblica Sicurezza hanno deciso di vietare la vendita a tutti i residenti in Campania, anche se in possesso di tessera del tifoso. Non potranno quindi accedere allo stadio. Fanno eccezione i soli biglietti già acquistati, prima della determina, da parte di titolari SiamoNoi e soci InterClub.

Modalità di rimborso:

Per i biglietti acquistati online su inter.it o sul sito Vivaticket.it , la cancellazione dell’acquisto avviene automaticamente in base ai dati di residenza registrati durante l’acquisto, con relativo storno dell’addebito della carta di credito utilizzata.

o sul sito , la cancellazione dell’acquisto avviene automaticamente in base ai dati di residenza registrati durante l’acquisto, con relativo storno dell’addebito della carta di credito utilizzata. Per il solo settore ospiti, venduto online su Vivaticket.it ai soli titolari di tessera del tifoso, sarà necessario richiedere il rimborso compilando il form al link https://www.vivaticket.it/ita/rimborso

Per i biglietti acquistati nei punti vendita, se residenti in Campania, è necessario presentarsi entro le ore 18.00 di mercoledì 12 febbraio al punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto. Il rimborso verrà effettuato previa restituzione dei tagliandi in possesso.

Si precisa che tutti i biglietti acquistati da residenti in Campania sono stati disattivati e non consentiranno quindi l’accesso allo stadio”.

