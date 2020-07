UFFICIALE – Inter-Napoli, arbitra Valeri: 14 vittorie in 29 precedenti con i nerazzurri

Il direttore di gara per Inter-Napoli sarà Paolo Valeri, della sezione di Roma 2. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali ufficiali dell’AIA, dove è stato comunicato anche il resto della squadra arbitrale, composta dagli assistenti Del Giovane e Prenna, dal quarto uomo Prontera e dagli arbitri in sala VAR Irrati e Galetto.

Per Valeri si tratta della 30esima direzione di gara con in campo l’Inter: nei 29 precedenti, 14 vittorie per i nerazzurri, oltre a 9 pareggi e 6 sconfitte. Con il Napoli, invece, solo due precedenti per Valeri: entrambe le sfide si sono disputate ai quarti di finale di Coppa Italia, proprio contro l’Inter, vincitrice in tutti e due gli scontri.

