UFFICIALE – Inter e Nike svelano la terza maglia storica: ecco quando verrà indossata

Se i kit casalinghi e da trasferta dell’Inter per la stagione 2020/21 avevano diviso i tifosi nerazzurri, ecco che con ogni probabilità la terza maglia appena resa ufficiale metterà tutti d’accordo. Come anticipato ormai da diversi mesi, infatti, l’Inter ha scelto di adottare la storica divisa con cui nel 1998 alzò la sua ultima Coppa Uefa in quella storica finale di Parigi contro la Lazio, in cui Ronaldo il Fenomeno lasciò il mondo intero a bocca aperta. Il club nerazzurro ha spiegato la scelta come una celebrazione della ‘jersey culture’ degli anni Novanta, spiegando che il nuovo kit verrà indossato nei match europei.

Questa la nota ufficiale dell’Inter e le foto della terza maglia:

“FC Internazionale Milano e Nike presentano il nuovo terzo kit, caratterizzato da un design dalle strisce orizzontali di colore nero e grigio scuro, per la stagione 2020- 21. Il kit, che sarà indossato nei match delle competizioni europee della prossima stagione, celebra la ‘jersey culture’ degli anni Novanta. La maglia, che presenta strisce nere e grigio scuro, riporta il logo dell’Inter al centro e raffinati dettagli gialli. Un’etichetta che riporta la scritta ‘Inter Milano’ appare sulla nuca, a suggellare il legame tra la squadra e la città, da sempre ispirazione anche di stile e trend. La forma del colletto e la finitura blu dello scollo e delle maniche incorniciano perfettamente la maglia. Pantaloncini e calzettoni neri completano il look. La divisa fa parte della più ampia collezione dei terzi kit Nike stagione 20-21 ispirati ai leggendari archivi Air Max; infatti la nuova terza maglia dell’Inter prende inspirazione dall’Air Max 97 ‘Silver Bullets’ mentre il legame che unisce Inter e Air Max continua anche nella produzione di una Air Max 270 React ispirata ai colori della maglia del team. ll terzo kit 2020-21 di FC Internazionale Milano sarà disponibile su nike.com, store.inter.it e presso Nike Milano – Corso Vittorio Emanuele II e l’Inter Store Milano – Galleria Passarella a partire dal 23 settembre. Nella prima settimana la vendita sarà riservata ai nike members, ai titolari di tessera Siamo noi, soci Inter Club, Members e abbonati della stagione 2019-20 e dal 30 settembre, senza limitazioni, anche nei principali rivenditori autorizzati”.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<