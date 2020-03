Ufficiale – Juventus-Inter, le modalità per il rimborso del biglietto

Una buona notizia per tutti i tifosi di Juventus e Inter che lo scorzo 8 marzo non hanno avuto la possibilità di assistere dal vivo al match giocato a porte chiuse all’Allianz Stadium, per via della disposizione della chiusura delle porte dello stadio. Un match che, col senno di poi, poteva anche non essere giocato, visto il clima surreale all’interno del quale le due squadre si sono affrontate, senza contare il grandissimo rischio cui sono andate incontro alla luce della positività al coronavirus riscontrata successivamente a Daniele Rugani.

La Juventus, pochi minuti fa, ha infatti annunciato ufficialmente di poter rimborsare i biglietti seguendo le seguenti modalità:

1. I tifosi che hanno acquistato il biglietto sul sito web Sport.ticketone.it o tramite il call center Ticketone, otterranno automaticamente e senza necessità di richieste, un rimborso pari all’importo indicato sul titolo di accesso, tramite riaccredito sulla medesima carta di credito utilizzata per acquistare i biglietti;

2. I tifosi che hanno acquistato il biglietto in ricevitoria dovranno inviare una comunicazione all’indirizzo PEC di TicketOne restituzione.biglietti.puntivendita@pec-legal.it (è possibile inviare dal proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria anche se non certificato PEC). La mail deve contenere:

· la scansione fronte/retro del biglietto acquistato – o della propria Juventus card (nel caso di caricamento del titolo sulla tessera) – per il quale viene richiesto il rimborso. Il rimborso viene garantito solo se la scansione/immagine del biglietto o della tessera saranno adeguatamente leggibili.

· Il modulo di rimborso compilato (clicca qui per scaricare il modulo). Il rimborso viene garantito solo se tutti gli elementi riportati sul modulo scansionato saranno ben leggibili.

Si consiglia di verificare pertanto l’ottima qualità dell’immagine prima dell’invio. Il modulo di rimborso con gli allegati dovranno pervenire a TicketOne entro il 30 aprile 2020;

3. I soci iscritti ad un Official Fan Club che hanno acquistato il singolo biglietto, si dovranno rivolgere al proprio Club – che ha fatto richiesta dei biglietti per loro conto tramite il portale dedicato – al fine di ottenere il rimborso del prezzo specificato sul tagliando. Maggiori informazioni saranno comunicate tramite il portale dedicato JOFC;

4. I tifosi che hanno acquistato tramite Fan Service Juventus riceveranno indicazioni su come procedere tramite e-mail dedicata;

5. Per il rimborso dei tagliandi della tribuna Legends Club, gli acquirenti verranno contattati tramite mail dall’account di riferimento.

