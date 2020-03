Ufficiale – La Juventus annuncia: “121 persone in isolamento domiciliare”

Ha chiaramente sconvolto il mondo del calcio italiano la notizia della positività di Daniele Rugani al coronavirus, in seguito al tampone effettuato ieri pomeriggio dopo aver accusato qualche linea di febbre. Al difensore bianconero, nel pomeriggio di oggi, ha fatto seguito anche Manolo Gabbiadini, il cui contagio ha costretto alla quarantena i compagni della Sampdoria e gli avversari dell’Hellas Verona affrontati la scorsa domenica.

Per quanto riguarda invece la Juventus, è stato diffuso da pochi minuti il numero delle persone isolate nelle ultime ore. Questo l’annuncio: “A seguito della notizia di ieri, relativa alla positività al Coronavirus-COVID 19 del calciatore Daniele Rugani, si specifica che 121 persone, fra calciatori, membri dello staff, dirigenti, accompagnatori e dipendenti di Juventus stanno osservando un periodo di isolamento domiciliare volontario, in osservanza a quanto richiesto dalle autorità sanitarie in base alle disposizioni attualmente vigenti”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!