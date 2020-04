UFFICIALE – La UEFA chiarisce: “Ecco il criterio da usare per le squadre qualificate alle coppe”

All’interno di un comunicato diffuso sul proprio sito ufficiale (qui la forma integrale), la UEFA chiarisce il criterio attraverso il quale verranno scelte le squadre che parteciperanno alle prossime coppe europee. In particolare, dopo aver precisato che la soluzione principale rimane quella di concludere i campionati, l’organo amministrativo europeo specifica quanto segue.

“Se una competizione nazionale viene anticipatamente interrotta per motivi legittimi, la UEFA richiederebbe all’Associazione Nazionale interessata di selezionare le squadre per le competizioni UEFA per club 2020/21 in base al merito sportivo nelle competizioni nazionali 2019/20”, recita il comunicato. Di conseguenza, la situazione italiana prevederebbe Juventus, Lazio, Inter ed Atalanta qualificate alla prossima Champions League, con Roma e Napoli in Europa League. Per il settimo posto, valevole per i preliminari, andrebbe invece chiarita la situazione di Milan ed Hellas Verona.

