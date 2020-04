UFFICIALE – Ligue 1 cancellata: niente calcio fino ad agosto

E’ arrivata la prima grande decisione che potrebbe portare ad una svolta nel mondo del calcio europeo: in questi minuti la Ligue 1 è stata cancellata. Il ministro francese Édouard Philippe ha annunciato lo stop al calcio in Francia fino ad agosto e due sia il massimo campionato che la Ligue 2 non riprenderanno.

In questo momento di grande emergenza per la salute pubblica è dunque la Francia a fare il primo passo e dichiarare terminata la stagione, in attesa dei provvedimenti da parte di FIFA e UEFA per le altre competizioni. In Italia invece la situazione è ancora un’incognita con gli allenamenti delle squadre che potranno riprendere il 18 maggio.



