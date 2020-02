UFFICIALE – L’Inter presenta la lista per l’Europa League: dentro i nuovi! Conte ne lascia fuori uno

Come da programma, l’Inter ha comunicato ufficialmente la lista dei calciatori iscritti a alla fase a eliminazione diretta della Europa League 2019-2020. Come annunciato dal club attraverso il proprio sito, è stato appena trasmesso alla Uefa l’elenco completo, all’interno del quale sono stati immediatamente inseriti i nuovi tre acquisti: Eriksen, Moses e Young. Confermati tutti i calciatori già presenti in rosa dalla scorsa estate, ad eccezione di un’esclusione eccellente. Si tratta di Kwadwo Asamoah, il quale non potrà essere così a disposizione per i match di Europa League. Fatali nelle scelte di Antonio Conte, probabilmente, i ripetuti problemi al ginocchio che ne stanno compromettendo l’integrità fisica nel corso della stagione.

Ecco la lista completa:

Lista A

1 Samir Handanovic

2 Diego Godin

5 Roberto Gagliardini

6 Stefan de Vrij

7 Alexis Sanchez

8 Matias Vecino

9 Romelu Lukaku

10 Lautaro Martinez

11 Victor Moses

12 Stefano Sensi

13 Andrea Ranocchia

15 Ashley Young

20 Borja Valero

23 Nicolò Barella​​​​​​

24 Christian Eriksen

27 Daniele Padelli

33 Danilo D’Ambrosio

34 Cristiano Biraghi

37 Milan Skriniar

77 Marcelo Brozovic

87 Antonio Candreva

95 Alessandro Bastoni

Lista B

30 Sebastiano Esposito

31 Lorenzo Pirola

35 Filip Stankovic

36 Thomas Schirò

38 Giacomo Pozzer

41 Jacopo Gianelli

