Ufficiale – Maicon non si ritira: giocherà per Amantino Mancini al Villa Nova

Non ha ancora alcuna intenzione di lasciare il mondo del calcio Maicon, che è stato appena annunciato come nuovo acquisto del Villa Nova. Il club, che pochi giorni fa ha comunicato l’arrivo in panchina di Amantino Mancini, milita nel Campionato Mineiro, vale a dire la quarta divisione brasiliana. Una nuova avventura per l’ex terzino dell’Inter che, al di là della categoria, non si è evidentemente ancora stancato di correre su e giù per la fascia.

Il classe 1981 ha ancora voglia di mettere la sua esperienza al servizio dei compagni più giovani, anche in una categoria ben lontana da quelli che sono stati i livelli affrontati regolarmente da calciatore. Maicon, oltre ad aver vinto il Triplete e tanti altri trofei con la maglia dell’Inter, ha vestito in 76 occasioni la maglia del Brasile divenendo una colonna portante della nazionale. Il suo trasferimento al Villa Nova è divenuto ufficiale ed è stato annunciato su Twitter dal club nelle scorse ore. Troverà in panchina l’ex compagno nerazzurro Mancini nelle vesti inedite da tecnico.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<