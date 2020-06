UFFICIALE – Affidata a Manganiello la direzione di gara di Inter-Brescia: quante polemiche nei precedenti

Inter-Brescia sarà arbitrata da Gianluca Manganiello, della sezione di Pinerolo. Per la sfida in programma alle 19:30 di mercoledì 1 luglio, valida per la 29esima giornata di Serie A, sono stati designati, inoltre, gli assistenti Santoro e Baccini; Abbattista sarà il quarto uomo, mentre in sala VAR ci saranno Mazzoleni e Di Iorio.

I precedenti dei nerazzurri con Manganiello, comunque, non sono incoraggianti: zero vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle tre gare con la sua direzione di gara. Inoltre, Manganiello è l’arbitro protagonista di due episodi spiacevoli accaduti all’Inter; il primo riguarda l’espulsione di Lautaro Martinez in Inter-Cagliari, il secondo il rigore non fischiato per un fallo di mano di Dimarco in Inter-Parma 0-1.

