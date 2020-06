UFFICIALE – Maresca sarà l’arbitro di Parma-Inter: 7 precedenti con i nerazzurri, di cui 5 vittorie

Fabio Maresca della sezione di Napoli è l’arbitro designato per dirigere Parma-Inter, terza gara dei nerazzurri dopo la ripartenza post-pandemia. Il quarto uomo sarà La Penna, mentre al VAR ci saranno Guida e Vivenzi; i guardalinee saranno Mondin e Prenna.

Per Maresca si tratta della settima direzione arbitrale con in campo l’Inter: in queste sfide, i nerazzurri hanno raccolto 5 vittorie e 2 sconfitte. I cinque match che hanno visto vittoriosa l’Inter sono arrivati tutti in questa stagione: tra di essi, anche le vittorie casalinghe nel derby contro il Milan (terminato 4-2) e nella sfida dell’andata contro la Lazio (1-0). Con il Parma, invece, un unico precedente, la sconfitta per 0-1 contro la Juventus.

