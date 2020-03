UFFICIALE – Parma-Spal si gioca! Le squadre tornano in campo

Due minuti prima del loro ingresso in campo Parma e Spal sono state bloccate dall’arbitro Pairetto per valutare la sospensione immediata del campionato. Dopo circa 45 minuti di riflessioni la decisione ora è stata presa: alle 13:45 le due squadre scenderanno in campo e giocheranno.

Si attendono novità per le partite del pomeriggio e soprattutto per il posticipo Juventus-Inter.



