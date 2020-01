UFFICIALE – Ionut Radu al Parma: scelto anche il numero di maglia

Mancava solo l’ufficialità, ma adesso è cosa fatta: Ionut Radu si trasferisce in prestito secco al Parma. L’agente aveva confermato che l’Inter e il club emiliano stavano trattando per il passaggio del portiere di proprietà nerazzurra, dopo che quest’ultimo ha lasciato il Genoa, anche perché a fine anno sarebbe dovuto ritornare alla corte di Antonio Conte. Una nuova opportunità per quello che potrebbe essere, un giorno, il sostituto di Samir Handanovic.

Ecco il comunicato ufficiale: “Il Parma Calcio 1913 comunica l’acquisto a titolo temporaneo fino al 30.06.2020 del giocatore Ionut Radu (Bucarest, 28.05.1997) dal Genoa Cricket and Football Club. Il portiere vestirà la maglia 92″.