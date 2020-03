UFFICIALE – Riprogrammate le date e gli orari di Inter-Sassuolo e Parma-Inter

La Lega Calcio pochi minuti fa ha comunicato UFFICIALMENTE i nuovi orari e le date delle giornate 8 e 9 di ritorno del campionato di Serie A. Il calendario – come sappiamo – slitta di una settimana a causa dei rinvii per l’emergenza Coronavirus e l’Inter sfiderà infatti la Juventus domenica sera esattamente sette giorni dopo la data iniziale.

Sono state dunque posticipate sia la gara di San Siro contro il Sassuolo, sia la gara del Tardini contro il Parma. Per la sfida contro i neroverdi i nerazzurri scenderanno in campo domenica 15 marzo alle ore 18:00, mentre contro i gialloblù il match è programmato per domenica 22 marzo alle 20:45. Entrambe le partite verranno trasmesse su Sky Sport.



