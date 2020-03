UFFICIALE – Serie A ferma fino al 3 aprile. La decisione FIGC su Scudetto e qualificazioni alle coppe

«In conseguenza di quanto disposto dal DPCM firmato il 9 marzo, il Consiglio ha sospeso le partite organizzate dalle Leghe in programma su tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile». Afferma questo il comunicato ufficiale diffuso pochi minuti fa dal sito della FIGC in relazione al campionato di Serie A. Confermate, quindi, le voci che circolavano ormai da diverse ore relative al blocco delle partite.

Serie A sospesa, la decisione su Scudetto e coppe europee

Per quanto riguarda l’assegnazione dello Scudetto e la relativa composizione della classifica, in relazione alla Serie A sospesa, il comunicato recita quanto segue:

“Qualora l’emergenza Covid-19 non dovesse consentire la conclusione dei campionati, il presidente Gravina ha sottoposto all’attenzione delle Leghe interessate alcune ipotesi su cui discutere nella riunione, già fissata, del Consiglio Federale del 23 marzo pv. Senza alcun ordine di priorità, un’ipotesi potrebbe essere la non assegnazione del titolo di Campione d’Italia e conseguente comunicazione alla UEFA delle società qualificate alle coppe europee; un’altra sarebbe far riferimento alla classifica maturata fino al momento dell’interruzione; terza ed ultima ipotesi, far disputare solo i play off per il titolo di Campione d’Italia ed i play out per la retrocessione in Serie B”.

La soluzione più probabile, infine, prevede che il campionato prosegua dopo il blocco del 3 aprile e venga concluso entro il 31 maggio, sfruttando tutte le date disponibili per giocare le varie partite da disputare.

