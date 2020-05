UFFICIALE – Serie A, via libera dal Viminale: “Ok agli allenamenti individuali anche per gli sport di squadra”

Ora è ufficiale, i club di Serie A possono tornare ad allenarsi. Pochi minuti fa è stata emanata una circolare dal Viminale ai prefetti sulle prescrizioni che entreranno in vigore a partire da domani 4 maggio fino al 17.

Ecco il passaggio nella nota: “È consentita, anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento”.

height="280px" frameborder="0" scrolling="no">

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!