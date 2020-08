Ufficiale – Snaipay nuovo official partner dell’Inter. Antonello: “Porterà benefici ad entrambi”

Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito, l’Inter ha reso noto di aver stretto un nuovo accordo commerciale. Questa volta la partnership è nata con Snaipay, a piattaforma di Snaitech dedicata ai servizi di ricariche e pagamento. Ecco cosa recita il comunicato.

“Nuovo Value-Added Services Partner nerazzurro, il brand Snaipay sarà presente allo stadio San Siro sui LED a bordo campo e in Mixed Zone, per gli incontri di campionato e Coppa Italia. L’accordo prevede inoltre pacchetti hospitality, e un programma di attività di marketing che saranno svelate nel corso della stagione. Visibilità garantita anche al “Centro Sportivo Suning in memoria di Angelo Moratti”.

“Un partner tecnologico e improntato alla qualità e alla passione, che come noi ha a cuore l’innovazione. – ha detto Alessandro Antonello, CEO Corporate dell’Inter – Siamo molto lieti di dare il benvenuto a Snaipay nella famiglia Inter e siamo sicuri che questo legame porterà grandi benefici a entrambe le aziende”.

“Siamo davvero orgogliosi – ha detto Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech – di legare il brand Snaipay a una società che per storia e tradizione costituisce un’eccellenza del calcio mondiale. Il sostegno allo sport è profondamente radicato nelle nostre strategie aziendali e in questo periodo, con alle spalle un lungo lockdown, ci sembra una mission ancora più di valore. E c’è un altro aspetto che ci preme sottolineare: questa partnership ci permette di completare e rendere ancora più saldo il nostro legame con la città di Milano, che fa parte delle nostre radici””.

