UFFICIALE – Sospeso il campionato Primavera: il comunicato della Lega

“Si comunica che tutte le gare del Campionato Primavera 1 TIM, in programma a partire dal 10 marzo 2020, sono sospese e rinviate a data da destinarsi”. E’ arrivato il primo provvedimento ufficiale dopo la richiesta del Coni di sospendere tutte le attività sportive fino al 3 aprile, vista l’emergenza Coronavirus. Il comunicato porta la firma del presidente di Lega, Paolo Dal Pino.

La decisione arriva poche ore dopo il comunicato ufficiale dell’Inter. La società, infatti, aveva annunciato la rinuncia alla partecipazione agli ottavi di finale di Youth League, in programma a Firenze questo mercoledì. “La decisione del club – che ha sempre posto la tutela della salute pubblica come obiettivo primario – è volta a perseguire la salvaguardia della salute dei propri giocatori, tesserati e dipendenti. A partire da oggi la primavera, così come in precedenza fatto da tutte le altre squadre del Settore Giovanile, sospende ogni forma di attività.”

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!