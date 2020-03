UFFICIALE – Sportiello positivo al coronavirus: il comunicato dell’Atalanta

In una delle città attualmente più colpite dal terribile coronavirus, ecco che emerge il primo caso all’interno della rosa dell’Atalanta. Si tratta dell’estremo difensore Marco Sportiello, positivo al tampone effettuato come annunciato dalla società bergamasca. Una notizia che, oltre ad interessare i propri compagni, potrebbe riguardare direttamente anche i calciatori del Valencia, dal momento che lo scorso 10 marzo il portiere aveva giocato in Champions League da titolare in seguito all’infortunio di Gollini.

Questo il comunicato dell’Atalanta sulla positività al coronavirus di Sportiello: “Con la presente si informa che le autorità sanitarie locali hanno comunicato in data odierna al Club la positività al Covid-19 del calciatore Marco Sportiello. Marco attualmente è asintomatico. La quarantena preventiva, a cui erano stati sottoposti Marco e tutti i tesserati della prima squadra, terminerà in data 27-03-2020”.

