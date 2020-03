Ulivieri: “3 maggio in campo? Metterei la firma. Sul taglio agli stipendi…”

In questo periodo di grande emergenza per l’Italia ed il mondo intero, anche il calcio è stato inevitabilmente influenzato, con uno stop forzato a data da destinarsi. I problemi che sono nati fino ad oggi sono molteplici e tra questi c’è l’idea del taglio degli stipendi avanzata da Gabriele Gravina.

Ai microfoni dell’ANSA il presidente dell’AssoAllenatori Renzo Ulivieri ha risposto così: “Bisognerà mettersi a un tavolo tutti e riflettere. C’è poco da fare. Bisognerà parlarne perché le cose sono cambiate. Ascoltiamo e vediamo: guai a prendere posizioni assolutiste e di contrapposizione. In un momento del genere certe valutazioni si possono anche fare. Non dico né si, né no, dico parliamone. Allenamenti? Ci possiamo muovere all’interno del decreto del governo, dove si parla anche di sicurezza di chi lavora. C’è anche un discorso tecnico, bisogna vedere quando si ricomincia. Una settimana più o meno non cambia nulla. I tempi si dilateranno. Sono tutte valutazioni che andranno fatte al momento. È presto per parlarne. Bisogna che gli allenatori ne parlino con i propri calciatori, lo staff e anche con tutti i lavoratori del mondo, dai magazzinieri agli addetti al campo. È una questione morale. Metterei la firma per riprendere a giocare il 3 maggio”.



