Ulivieri: “L’annullamento del campionato sarà solo la soluzione estrema”

Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, ha parlato ai microfoni di TMW Radio della delicata situazione della Serie A in seguito all’esplosione del Coronavirus: “Credo che annullare definitivamente al momento non sia una delle opzioni al vaglio, si tratta solo dell’estrema soluzione se dovesse persistere un certo livello di emergenza. Probabilmente si procederà forzatamente per gradi e si riuscirà a concludere regolarmente il campionato giocando tutte le partite. Anche oltre il 30 giugno se necessario. Sicuramente si riprenderà a porte chiuse, quando possibile, poi si valuterà, sempre rispettando al massimo le misure di sicurezza”.

Il presidente ha poi anche aggiungo: “Le riprese degli allenamenti? Lo decideranno i medici quando sarà sicuro riprendere, non possiamo certo decidere da soli. Loro conoscono meglio di noi la situazione sanitaria. Una volta che avremo il quadro completo, ci confronteremo con i membri di tutte le società. e decideremo di comune accordo”.

