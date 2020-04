Ulivieri: “Oriali un campione di campo e spogliatoio. Non è un caso se i migliori allenatori lo vogliono”

Era una macchina ben oliata quella composta al Bologna da Renzo Ulivieri alla guida tecnica della squadra e da Lele Oriali nelle vesti di direttore sportivo. I due avevano un rapporto basato sulla fiducia reciproca che li portava ad essere spesso concordi nella loro visione del calcio e nella scelta degli uomini. Del rapporto con l’attuale first team technical manager dell’Inter, ha parlato proprio l’attuale presidente dell’Associazione Italiana Allenatori nell’intervista concessa ai microfoni di calciomercato.com: “Oriali? È un campione di campo e spogliatoio. Lele è uno che trova sempre la chiave per comunicare al calciatore la cosa giusta. Con tempi e con modi che ti entrano nella testa. Ragazzi, non può essere un caso se allenatori come Mourinho, Mancini e Conte lo vogliono accanto”.

Possiamo dire che alleggerisce il lavoro agli allenatori?

“Non solo. Lele fa da sempre il lavoro sporco e questo consente a noi allenatori di conservare qualche sorriso in più da esibire ai calciatori. E poi, spesso e volentieri, era quello che mi calmava”.

Oriali l’ha convinta ad accettare tanti calciatori, c’è stata una volta in cui è stato lei a persuaderlo?

“Guardi, è un paradosso. L’unica volta che ho convinto Oriali fu per Mangone, ma era comunque un calciatore che proponeva lui. Ricordo che mi serviva un terzino-stopper, diciamo bravo anche a giocare a tre. Mi disse ‘Mister, io conosco Mangone, l’ho avuto è bravo. Però lei che dice…’ Titubava un po’. Gli dissi ‘Lele, lo conosci tu? Se lo conosci tu si prende e basta’. Insomma, questo era il rapporto di stima e sintonia che si era creato. Quattro anni meravigliosi”.

scrolling="no">

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!