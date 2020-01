Verso Udinese-Inter, Brozovic ancora in dubbio, Eriksen può partire titolare

Con la chiusura del mercato la testa sarà tutta verso il campionato. Antonio Conte ha avuto tre rinforzi: Victor Moses, Ashley Young e Christian Eriksen. Tutti e tre hanno già giocato con la maglia nerazzurra e si preparano a farlo ancora in vista della sfida contro l’Udinese di domenica 2 febbraio alle 20.45 alla Dacia Arena di Udine.

Come riporta Sky Sport, il tecnico leccese ha ancora qualche dubbio da sciogliere in vista del match. Il primo riguarda Marcelo Brozovic che oggi ha svolta una parte di allenamento da solo e una parte in gruppo. La risposta sulla sua convocazione arriverà nella giornata di domani. Ancora non convocabili Gagliardini, Borja Valero e Stefano Sensi. A centrocampo ci saranno solo tre arruolabili: Vecino, Barella ed Eriksen.

In attesa dell’eventuale ritorno di Marcelo Brozovic, la tentazione di schierare titolare Christian Eriksen è molto forte, vedremo quale decisione prenderà Antonio Conte.

