ULTIM’ORA – Infortunio per Esposito, il comunicato UFFICIALE del club

Arriva una brutta notizia al momento dell’annuncio delle formazioni per Inter-Napoli: Sebastiano Esposito non è in panchina. L’attaccante nerazzurro è infatti infortunato come ha appena dichiarato il club con un comunicato di aggiornamento sulle sue condizioni. Ecco, di seguito, il comunicato:

“Nella giornata di oggi Sebastiano Esposito è stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a risonanza magnetica dopo aver accusato un fastidio in allenamento. Gli accertamenti hanno evidenziato un’elongazione al retto femorale destro. Il giocatore sarà rivalutato la prossima settimana”.



