ULTIM’ORA – Infortunio per Victor Moses: il comunicato dell’Inter sull’esito degli esami

Antonio Conte perde Victor Moses. Questa mattina sono state effettuate valutazioni cliniche e strumentali per il nigeriano all’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami, come riportato dal sito ufficiale Inter.it, “hanno evidenziato un affaticamento muscolare ai flessori della coscia sinistra”. Non è ancora chiaro, quindi, per quanto tempo l’Inter dovrà fare a meno di Moses. In una stagione come questa, però, anche poche partite di assenza possono diventare determinanti. In questo caso, in negativo.

