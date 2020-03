ULTIM’ORA – Napoli-Inter di domani è rinviata a data da destinarsi: attesa l’ufficialità

Era nell’aria dalle prime ore di questa mattina ed ora si attende solo l’ufficialità: Napoli-Inter sarà rinviata. La gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia dunque non si disputerà così come non si giocherà questa sera l’altra semifinale tra Juventus e Milan.

Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti è attesa a breve l’ufficialità da parte della Lega Calcio. Noi di Passioneinter.com vi terremo costantemente aggiornati sull’evolversi della situazione che può cambiare da un momento all’altro. Seguiranno aggiornamenti.



