Un’altra finale, 22 anni dopo. Pagliuca passa il testimone: “Spero la possa alzare Handanovic”

Da Gigi Simoni ad Antonio Conte, da Ronaldo il Fenomeno a Lukaku, da Gianluca Pagliuca a Samir Handanovic: sono passati 22 anni da quella notte di Parigi, in cui l’Inter trionfò per la terza ed ultima volta in Coppa Uefa ora Europa League. 22 anni dopo, la squadra nerazzurra può tornare a sollevare il trofeo salendo l’ultimo gradino contro il Siviglia nello stadio di Colonia.

Una finale attesissima per l’Inter che non vince un trofeo dal 2011 e non disputa una finale europea, vincendola, dal 2010. Tanto, troppo tempo per una grande squadra. E così, anche su Instagram, le leggende di Quell’Inter del 1998 stanno spingendo gli interisti di oggi verso il traguardo.

E anche Gianluca Pagliuca, portiere dell’Inter di Simoni, ha lanciato il suo personalissimo messaggio: “Venerdì spero la possa alzare Handanovic sensazione unica”.