Under 23 più costosi, quanta Inter! Lautaro sfiora il primo posto, ci sono anche Esposito e Gabigol

Tantissimi Under 23 stanno già dominando all’interno dei loro club, mentre altri sono campioni in erba che fanno sognare in vista del futuro. Sportbible.com, però, ha stilato una classifica degli under 23 più costosi come valore di mercato: in testa, manco a dirlo, c’è Kylian Mbappé, con un valore monstre da 211 milioni di euro. Al secondo posto c’è l’interista Lautaro Martinez, valutato 83,4, al pari di Marcus Rashford. In graduatoria, tra nerazzurri ed ex, si trovano anche Gabigol (17°, 24,3 milioni), Andrea Pinamonti (33°, 15,8 milioni) e Sebastiano Esposito (46°, 10,5 milioni).

Tra calciatori ed ex di Serie A, infine, ecco Moise Kean (11°, 33,8 milioni), Rafael Leao (19°, 23,2 milioni), Christian Kouamé (20°, 23,2 milioni) e Patrick Cutrone (27°, 21 milioni). Qui di seguito la classifica completa con tutti e 50 gli under 23.

La classifica:

50. Oliver McBurnie, 23, Sheffield United): £ 9m

49. Alexander Isak, 20 anni, Real Sociedad: £ 9m

48. David Okerere, 22 anni, Club Bruges: £ 9m

47. Fabio Silva, 17 anni, Porto: £ 9m

46. ​​Sebastiano Esposito, 17, Inter: € 10,5 milioni

45. Jose Juan Macias, 20, Guadalajara: £ 9m

44. Julian Alvarez, 20, River Plate: £ 9m

43. Marcos Paulo, 19 anni, Fluminense: 9,9 milioni di sterline

42. Lys Mousset, 23 anni, Sheffield United: £ 10,8 milioni

41. Kelechi Iheanacho, 23, Leicester City: £ 10,8 milioni 40. Che Adams, 23, Southampton: £ 10,8 milioni 39. Youssef En-Nesyri, 22, Sevilla: £ 10,8 milioni 38. Emmanuel Dennis, 22 anni, Club Bruges: £ 10,8 milioni 37. Adolfo Gaich, 20 anni, San Lorenzo: £ 10,8 milioni 36. Matheus Cunha, 20, Hertha BSC: £ 11,7 milioni 35. Jean-Kevin Augustin, 22 anni, Leeds United: £ 12,6 milioni 34. Dominic Solanke, 22, Bournemouth: £ 13,5 milioni 33. Andrea Pinamonti, 20, Genova: € 15,8 milioni 32. Pedro, 22, Flamengo: £ 13,5 milioni 31. Breel Embolo, 22, Borussia Monchengladbach: £ 14,4 milioni 30. Fedor Chalov, 21 anni, CSKA Mosca: £ 14,4 milioni 29. Gabriel Martinelli, 18 anni, Arsenale: £ 16,2 milioni 28. Luca Waldschmidt, 23 anni, Friburgo: £ 18m 27. Patrick Cutrone, 22 anni, Fiorentina: € 21 milioni 26. Kasper Dolberg, 22, Nizza: £ 18 milioni 25. Myron Boadu, 19, AZ Alkmaar: £ 18m 24. Mason Greenwood, 18 anni, Manchester United: £ 18 milioni 23. Joao Pedro, 18 anni, Watford: £ 18 milioni 22. Neal Maupay, 23, Brighton: £ 19,8 milioni 21. Dominic Calvert-Lewin, 22, Everton: £ 19,8 milioni 20. Christian Kouame, 22 anni, Fiorentina: € 23,2 milioni 19. Rafael Leao, 20 anni, Milan: € 23,2 milioni 18. Jean-Philippe Mateta, 22, Mainz: € 23,2 milioni 17. Gabriel Barbosa, 23, Flamengo: € 24,3 milioni 16. Marcus Thuram, 22, Borussia Monchengladbach: € 29,5 milioni 15. Donyell Malen, 21, PSV Eindhoven: € 29,5 milioni 14. Joelinton, 23, Newcastle United: € 31,6 milioni 13. Wesley, 23, Aston Villa: € 31,6 milioni 12. Victor Osimhen, 21 anni, Lille: € 31,6 milioni 11. Moise Kean, 19 anni, Everton: € 33,8 milioni

10. Moussa Dembele, 23 anni, Lione: € 41,2 milioni

9. Luka Jovic, 22 anni, Real Madrid: € 41,2 milioni

8. Maxi Gomez, 23 anni, Valencia: € 41,2 milioni

7. Erling Haaland, 19 anni, Borussia Dortmund: € 47,5 milioni

6. Tammy Abraham, 22 anni, Chelsea: € 52,7 milioni

5. Gabriel Jesus, 22, Manchester City: € 73,8 milioni

4. Timo Werner, 23 anni, Red Bull Leipzig: € 79 milioni

3. Marcus Rashford, 22, Manchester United: € 83,4 milioni

2. Lautaro Martinez, 22 anni, Inter: € 83,4 milioni

1. Kylian Mbappe, 21, Parigi Saint-Germain: € 211 milioni

