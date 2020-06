Uva (vicepres. Uefa): “Si giocherà a porte chiuse almeno fino ad agosto. Final Eight? Soluzione d’emergenza”

Dopo la ripresa dei campionati, anche le competizioni europee si preparano per il ritorno in campo. In queste ore a tenere banco c’era la questione che riguardava le partite a porte aperte o chiuse e si attendevano margini di miglioramento per consentire l’ingresso dei tifosi allo stadio. A mettere la parola fine su questo argomento ci ha pensato Michele Uva, vicepresidente dell’Uefa. Raggiunto dai microfoni di Radio 24, ha parlato di vari aspetti del calcio europeo, compresa la tanto attesa Final Eight.

PORTE CHIUSE – “In questo momento è impensabile un ritorno dei tifosi allo stadio, almeno non entro agosto. Viaggiamo in giro per l’Europa monitorando tutto ciò che avviene, ma tutto dipende dalle decisioni dei governi nazionali, non deve essere una scelta della Uefa. Abbiamo messo al sicuro il sistema calcio dimostrando un ruolo da leader per senso di responsabilità. E’ stato un lavoro complesso quello di riportare le squadre in campo. Abbiamo spostato l’Europeo per permettere ai campionati di riprendere. Oggi 40 Paesi hanno ripreso a giocare anche se manca una componente come il tifo”.

FAIR PLAY FINANZIARIO – “Siamo stati fermi quando abbiamo deciso di mantenere il fair play finanziario, ma abbiamo trovato alcuni correttivi che vanno incontro ai club. Questa stagione verrà conteggiata dal prossimo anno e terrà di conto delle perdite dovute al Covid“.

FINAL EIGHT – “È una formula dettata dall’emergenza, adesso ci godiamo lo sforzo che abbiamo fatto negli ultimi mesi e pensiamo di portare a termine la stagione“.



